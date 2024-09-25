Вельветові штани дуже любила носити Джейн Біркін, яка носила їх разом з білою футболкою, пише Vogue. У таких штанах часто любила з’являтися Каролін Бессетт-Кеннеді, яка поєднувала їх з кардиганом та чорними сонцезахисними окулярами.

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Чимало дизайнерів не опустили шансу додати щось нове у наш гардероб та представили у своїх колекціях багато вельветових штанів. Європейські модниці вже приміряють на собі ці вироби, які ідеально підходять для холодної пори року.

Найчастіше доповнює свої образи вельветовими штанами французька модниця Жюлі Феррері. Її образ складається з яскравих виробів, які вона доповнює сорочками, блузами, жакетами та светрами.

Якщо ж хочете надихнутися подіумними образами, то нижче розповідаємо, як виглядали моделі у вельветових штанах.

Костюм

Tommy Hilfiger представив на подіумі коричневий костюм-трійку, що складається з жилетки, жакета та штанів. Модель одягнула під низ ще блакитну сорочку та довершила look білими кросівками. Виглядає аутфіт неймовірно стильно та цікаво.



Стильні образи з вельветовими штанами / Фото Vogue

Блуза + штани

Коричневі вельветові штани чудово поєднаються із шовковою блузою чи білою сорочкою. Цю комбінацію можна доповнити лоферами або вишуканими чоботами на підборах.



Красиві образи з вельветовими штанами / Фото Vogue

Бомбер + штани

Є всі шанси, що вельветові штани цього сезону замінять джинси, тому можете придбати на холодну пору варіант в чорному кольорі та доповнювати вироби стильним бомбером.



Стильні образи з вельветовими штанами / Фото Vogue

Дублянка + бомбер

Вже з листопада ми почнемо активно носити дублянки, тому радимо поєднувати їх з широкими вельветовими штанами, додаючи зверху гольф чи теплий светр.



Красиві образи з вельветовими штанами / Фото Vogue

У вельветових штанах вам буде зручно, тепло та комфортно, тож вони стануть гарною інвестицією на холодний сезон. Вельветові штани – це класика, яка цього року повернулася у наші гардероби. Фактурні штани досить легко зі всім поєднуються, тож не викличуть проблем у стилізації.