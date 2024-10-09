Андре Тан у своєму інстаграм-ролику радить в цьому кольорі придбати тренч, пальто, светр або сукню у красивому бордовому відтінку. За його словами, винний відтінок чудово передає осінній настрій. Також дизайнер зазначив, що бургунді чудово виглядає в монохромі, тож його можна одягати з ніг до голови.

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Бордовий – головний колір осені

"Це відтінок, що поєднує в собі пристрасть, елегантність і тепло. Він ідеально доповнює осінній гардероб, додаючи нотку розкоші та витонченості", – додав Андре Тан.

Він додав, що винний колір вдало пасує до трендових кашемірових пальт, вовняних светрів та шкіряних аксесуарів, а його універсальність дозволяє легко поєднувати з класичними осінніми кольорами – бежевим, коричневим, сірим та золотистим.

Андре Тан розповів про головний колір осені

Якщо ви любите відповідати останнім тенденціям, то таки рекомендуємо додати у свій гардероб хоча б кілька елементів гардероба у відтінку бургунді. Неймовірно стильно виглядають винні шкіряні куртки, жакети чи сумки. Відтінок має позачасовий та дорогий вигляд.

Чимало вбрання у своїх колекціях представили бренди Hermès і Mugler, роблячи ставку на шкіру. Дизайнери презентували шкіряні сукні, жакети, штани, а бренд Ferragamo презентував лаковану сумку у винному відтінку.

Леоні Ганне в трендовому бордовому образі

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