Андре Тан розповів про трендові пальта на осінь: що треба купити в листопаді

Відомий український дизайнер Андре Тан вже багато років у своєму профілі в інстаграмі розповідає про модні тенденції та ділиться з читачами важливими порадами щодо вибору вбрання. Нещодавно він вирішив зазначити модні одиниці верхнього одягу на осінньо-зимовий сезон.

Андре Тан детально розповів про трендові речі, які є актуальними в холодну пору року, передає 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнера. Модельєр вирішив не оминати важливу тему, тож визначив головний верхній одяг на осінь.

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Довге пальто яскравого кольору

Дизайнер каже, що таке пальто омолоджує та додає яскравого шарму. У ньому можна не лише здійснювати модні виходи, але й одягати на повсякдень.



Стильний верхній одяг на листопад / Фото Pinterest



Актуальний верхній одяг на листопад / Фото Pinterest

Пальто з палантином

Андре Тан зазначає, що такий фасон пальта цієї осені – справжній скарб. Палантин можна носити як шарф або головний убір. Пальто з акцентними плечима додає особливого шарму.



Стильний верхній одяг на листопад / Фото Pinterest



Актуальний верхній одяг на листопад / Фото Pinterest

Пальто-тренч

Таке пальто стало вже класикою. Чимало магазинів мають теплі пальта, тому ідеально підійдуть для осені. Дизайнер радить обирати моделі з шерсті в довжині максі, які виглядають неймовірно елегантними.



Стильний верхній одяг на листопад / Фото Pinterest



Актуальний верхній одяг на листопад / Фото Pinterest

Також Андре Тан додав до списку вкорочений тренч, шкіряний бомбер та довгий кардиган. Ці 3 елементи верхнього одягу не зовсім підходять для останнього місяця осені, оскільки в листопаді вже доволі холодно й днями навіть морозяно для таких легких речей, однак можете їх взяти на замітку та придбати щось з цього списку на весняну пору.