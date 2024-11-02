Андре Тан подробно рассказал о трендовых вещах, которые актуальны в холодное время года, передает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу дизайнера. Модельер решил не обходить важную тему, поэтому определил главную верхнюю одежду на осень.

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Длинное пальто яркого цвета

Дизайнер говорит, что такое пальто омолаживает и добавляет яркого шарма. В нем можно не только совершать модные выходы, но и одевать на повседневную жизнь.



Стильная верхняя одежда на ноябрь / Фото Pinterest



Актуальная верхняя одежда на ноябрь / Фото Pinterest

Пальто с палантином

Андре Тан отмечает, что такой фасон пальто этой осенью – настоящее сокровище. Палантин можно носить как шарф или головной убор. Пальто с акцентными плечами добавляет особого шарма.



Стильная верхняя одежда на ноябрь / Фото Pinterest



Актуальная верхняя одежда на ноябрь / Фото Pinterest

Пальто-тренч

Такое пальто стало уже классикой. Многие магазины имеют теплые пальто, поэтому идеально подойдут для осени. Дизайнер советует выбирать модели из шерсти в длине макси, которые выглядят невероятно элегантными.



Стильная верхняя одежда на ноябрь / Фото Pinterest



Актуальная верхняя одежда на ноябрь / Фото Pinterest

Также Андре Тан добавил в список укороченный тренч, кожаный бомбер и длинный кардиган. Эти 3 элемента верхней одежды не совсем подходят для последнего месяца осени, поскольку в ноябре уже довольно холодно и днями даже морозно для таких легких вещей, однако можете их взять на заметку и приобрести что-то из этого списка на весеннюю пору.