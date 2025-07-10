Викиньте цей одяг: Андре Тан розповів, що не варто носити у 2025 році

Одяг здатен підкреслити стиль та індивідуальність людини. Невдало підібране вбрання може створити старомодний образ та навіть візуально надати зайвого віку, тому від цих речей треба обов’язково відмовитися.

Часом може здаватися, що речі, які є у нашій шафі – модні, але це далеко не так, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.

Читайте також Гроші на вітер: одяг, який не варто купляти навіть на розпродажі

Дизайнер продовжує активно вести модну рубрику, тож розповів не лише про антитрендові речі, але й про вбрання, яке все ще залишається актуальним.

Андре Тан розповів про актуальні та неактуальні речі

За словами Андре Тана, пастельні кольори виглядають делікатно та дорого. Вони чудово пасують до всього та підкреслюють засмагу. А от від неону треба відмовитися, оскільки він вийшов з моди ще у 2019 році. Цей колір швидко набридає, ріже око й складно поєднується з іншими відтінками.



Андре Тан розповів про актуальні та неактуальні речі / Фото з інстаграму дизайнера

Красиві кросівки в ретро-стилі чи мінімалістичні кеди чудово поєднуються з джинсами, шортами чи спідницями. Масивні кросівки вже давно перестали бути актуальними, тому від них треба відмовитися.



Андре Тан розповів про актуальні та неактуальні речі / Фото з інстаграму дизайнера

Джинси кльош в поєднанні зі взуттям на підборах, здатні зробити ноги візуально довшими. Натомість джинси скінні вже дуже давно не в тренді й сильно обтягують ноги.



Андре Тан розповів про актуальні та неактуальні речі / Фото з інстаграму дизайнера

Красивий акцент на талії виглядає жіночно та сучасно. Жакет чи сукня з приталенням підкреслює фігуру. Мішкуватих речей краще уникати, бо вони з’їдають фігуру.



Андре Тан розповів про актуальні та неактуальні речі / Фото з інстаграму дизайнера

Щодо популярних принтів змії чи зебри, то варто лише додати якусь одну річ в образ. Повноцінний аутфіт в анімалістичний принт з голови до ніг – виглядає жахливо.



Андре Тан розповів про актуальні та неактуальні речі / Фото з інстаграму дизайнера

До речі, ми розповіли про антитрендові шорти, плаття та взуття, яких варто позбутися цього сезону.