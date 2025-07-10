Иногда может казаться, что вещи, которые есть в нашем шкафу – модные, но это далеко не так, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана.

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Дизайнер продолжает активно вести модную рубрику, поэтому рассказал не только об антитрендовых вещах, но и о нарядах, которые все еще остаются актуальными.

Андре Тан рассказал об актуальных и неактуальных вещах

По словам Андре Тана, пастельные цвета выглядят деликатно и дорого. Они прекрасно подходят ко всему и подчеркивают загар. А вот от неона надо отказаться, поскольку он вышел из моды еще в 2019 году. Этот цвет быстро надоедает, режет глаз и сложно сочетается с другими оттенками.



Андре Тан рассказал об актуальных и неактуальных вещах / Фото из инстаграма дизайнера

Красивые кроссовки в ретро-стиле или минималистичные кеды прекрасно сочетаются с джинсами, шортами или юбками. Массивные кроссовки уже давно перестали быть актуальными, поэтому от них надо отказаться.



Андре Тан рассказал об актуальных и неактуальных вещах / Фото из инстаграма дизайнера

Джинсы клеш в сочетании с обувью на каблуках, способны сделать ноги визуально длиннее. Зато джинсы скинни уже очень давно не в тренде и сильно обтягивают ноги.



Андре Тан рассказал об актуальных и неактуальных вещах / Фото из инстаграма дизайнера

Красивый акцент на талии выглядит женственно и современно. Жакет или платье с приталением подчеркивает фигуру. Мешковатых вещей лучше избегать, потому что они съедают фигуру.



Андре Тан рассказал об актуальных и неактуальных вещах / Фото из инстаграма дизайнера

Относительно популярных принтов змеи или зебры, то стоит лишь добавить какую-то одну вещь в образ. Полноценный аутфит в анималистический принт с головы до ног – выглядит ужасно.



Андре Тан рассказал об актуальных и неактуальных вещах / Фото из инстаграма дизайнера

Кстати, мы рассказали об антитрендовых шортах, платьях и обуви, от которых стоит избавиться в этом сезоне.