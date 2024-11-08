Як виглядати молодшими на 10 років: Андре Тан назвав три головні правила

Відомий український дизайнер Андре Тан часто ділиться зі своїми підписницями порадами щодо вибору вбрання, розповідає про модні тренди й те, що вже вийшло з моди. Нещодавно він вирішив розказати про кілька секретів, які допоможуть жінкам виглядати молодшими за свій вік.

Природна краса та внутрішня гармонія – це найкращий секрет молодості, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана. Втім окрім базових речей, дизайнер назвав 3 правила, які допоможуть завжди мати молодий та стильний вигляд.

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Перше правило

За словами Андре Тана, потрібно зменшити контрастність та обрати більш м’які тони, особливо біля обличчя. Свіжі відтінки відсвіжають та додають образу легкості.

Це стосується макіяжу й навіть речей. Додавайте у свій гардероб більше м’яких та світлих відтінків, які завжди омолоджують й виглядають куди свіжіше, ніж темні та похмурі тони.

Друге правило

Андре Тан радить приглушені відтінки так, наче до кольору додали трохи сірої фарби. Такі кольори виглядають завжди природніше та пом’якшують риси обличчя й додають елегантності.

З таких кольорів мають складатися ваші базові речі, які ви будете міксувати між собою. Бежеві, сірі, кремові відтінки завжди виглядають модно й актуально незалежно від пори року.

Третє правило

Підбирайте одяг, який гармонійно підкреслить вашу зовнішність. Правильно підібраний крій та тканина може творити дива, підкреслюючи всі переваги. За словами Андре Тана, тканина повинна бути цупкішою, щоб фігура видавалася дуже красивою.

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Щоб молодо виглядати також варто звернути увагу на прості силуети – уникайте надмірно строгих речей, обирайте натомість легкий та вільний крій. Джинси сучасного крою завжди додають молодого вигляду. І не забувайте про лаконічні аксесуари – легкі й мінімалістичні, які не будуть обтяжувати образ.