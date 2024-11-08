Естественная красота и внутренняя гармония – это лучший секрет молодости, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. Впрочем кроме базовых вещей, дизайнер назвал 3 правила, которые помогут всегда иметь молодой и стильный вид.

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Первое правило

По словам Андре Тана, нужно уменьшить контрастность и выбрать более мягкие тона, особенно у лица. Свежие оттенки освежают и добавляют образу легкости.

Это касается макияжа и даже вещей. Добавляйте в свой гардероб больше мягких и светлых оттенков, которые всегда омолаживают и выглядят куда свежее, чем темные и мрачные тона.

Второе правило

Андре Тан советует приглушенные оттенки так, как будто к цвету добавили немного серой краски. Такие цвета выглядят всегда естественнее и смягчают черты лица и добавляют элегантности.

Из таких цветов должны состоять ваши базовые вещи, которые вы будете миксовать между собой. Бежевые, серые, кремовые оттенки всегда выглядят модно и актуально независимо от времени года.

Третье правило

Подбирайте одежду, которая гармонично подчеркнет вашу внешность. Правильно подобранный крой и ткань может творить чудеса, подчеркивая все достоинства. По словам Андре Тана, ткань должна быть более плотной, чтобы фигура казалась очень красивой.

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Чтобы молодо выглядеть также стоит обратить внимание на простые силуэты – избегайте чрезмерно строгих вещей, выбирайте вместо этого легкий и свободный крой. Джинсы современного кроя всегда добавляют молодого вида. И не забывайте о лаконичных аксессуарах – легкие и минималистичные, которые не будут отягощать образ.