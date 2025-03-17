Андре Тан назвав головні кольори весни: це насолода для очей

Один з найвідоміших чоловіків в українській модній індустрії Андре Тан розповів про трендові кольори на весняно-літній період. Він виділив найкращі відтінки, які виглядають неймовірно, тож радимо звернути на них особливу увагу.

Андре Тан вже багато років веде свою улюблену рубрику з порадами, тож представив своїм читачам нову добірку з трендовими кольорами, які неможливо обійти увагою, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнера.

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Модельєр зазначив, що нас чекають соковиті відтінки натхненні природою і яскраві акценти. Навіть якщо ви не любите такі ефектні відтінки, то цього року варто щось додати у свій гардероб, оскільки вони здатні додати образу неймовірної родзинки.

Апельсинова прохолода

Дизайнери представили на подіумах чимало суконь в цікавому помаранчевому відтінку, тож радимо придивитися до цього кольору, оскільки він має вражаючий вигляд.



Андре Тан назвав красиві кольори весни / Фото з інстаграму дизайнера

Бежевий

Андре Тан називає модний колір відтінком висівок, та для того, щоб краще його зрозуміти, звертайте увагу на речі в бежевих відтінках. Виглядає колір дорого й розкішно.



Андре Тан назвав красиві кольори весни / Фото з інстаграму дизайнера

Білий виноград

Такий відтінок радше нагадує лаймовий, але не такий разючий, тому можна схилятися при пошуку вбрання до кольору білого винограду. Вбрання у цьому відтінку однозначно покращать будь-який ваш вихід.



Андре Тан назвав красиві кольори весни / Фото з інстаграму дизайнера

Крокус

Ефектний фіолетовий відтінок, який нагадує колір весняних крокусів, може здатися занадто яскравим, але повірте, образи з цим відтінком перевершать всі ваші очікування.



Андре Тан назвав красиві кольори весни / Фото з інстаграму дизайнера

Лаймовий крем

Колір підійде всім, хто хоче додати яскравості, але боїться бачити на собі насичені відтінки. На весняну пору робіть ставку на базові речі, які легко інтегрувати в гардероб.



Андре Тан назвав красиві кольори весни / Фото з інстаграму дизайнера

Незабутній синій

Вражаючий колір здатен вразити з перших секунд, тому навіть не вагайтеся в тому, що вам точно варто додати його до свого гардероба!



Андре Тан назвав красиві кольори весни / Фото з інстаграму дизайнера

До речі, серед багатьох кольорів, фахівці визначили один колір, який носять багаті жінки. Для того, щоб мати розкішний вигляд, варто додати до свого гардероба сірий колір.