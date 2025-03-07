Андре Тан представив колекцію з Інною Белень – переможницею "Холостяка"

Український дизайнер Андре Тан любить створювати вбрання в колаборації з відомими людьми. Цього разу він представив лімітовану колекцію ANDRE TAN x INNA BELEN "Час кохати себе".

Цю колаборацію Андре Тан вирішив презентувати разом з Інною Белень, яка стала переможницею13-го сезону телешоу "Холостяк", де головним героєм був Олександр Терен, пише 24 Канал.

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Вбрання Андре та Інни – це ексклюзивний дроп – справжній гімн любові до себе, де кожна деталь розповідає історію прийняття, сили та внутрішньої гармонії.

До колекції увійшли речі в стилі streetwear: білі та чорні худі, футболки й сорочки, прикрашені делікатними принтами троянд. Для Інни Белень цей символ має особливе значення: червона троянда, отримана у фіналі "Холостяка" від Олександра Терена, стала для неї не лише знаком перемоги, а й уособленням віри в себе.

Андре Тан трансформував цю деталь у вишуканий дизайн та яскраві принти. Дизайнер вміє поєднувати елегантність із сучасними трендами, тож вбрання вийшло досить ефектним.

Контрастне поєднання білого й чорного в колекції відображає дуальність життя: світлі моменти радості та темні відтінки викликів, які ми долаємо, щоб стати кращою версією себе. Лаконічний крій і комфортні силуети підкреслюють філософію Андре Тана: мода має бути не лише красивою, а й зручною, дозволяючи кожному почуватися впевнено.

На "Холостяку" я шукала любов, але зрозуміла, що найголовніше – знайти її в собі. Ця колекція – про те, як важливо щодня обирати себе,

– додала Інна Белень.

Візуальна кампанія колекції розкриває цей меседж через силуети людей, що тримають троянди в руках і символізують плин життя. Зйомка стала справжньою одою простим, але важливим речам: любові, часу для себе й красі, що живе в кожному.

"Інна – це втілення сили й ніжності, і я радий, що ми разом створили щось більше, ніж просто одяг", – зазначив дизайнер.

Неймовірна колекція Андре Тана та Інни Белень: дивіться відео

Андре Тан уже не вперше дивує колабораціями, що поєднують моду й сенс. Співпраця з Інною Белень – це новий крок у його творчості, де стиль стає голосом сучасних жінок, які обирають себе.