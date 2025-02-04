Джинси є найулюбленішим предметом гардероба дівчат, тому без кількох красивих фасонів важко уявити свої образи, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана. Звертайте цього року увагу на різні джинси – від перевіреної класики до джинсів-балонів. Важливо лише, щоб фасон та посадка вам пасували.

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Дизайнер зібрав ключові тенденції, які визначатимуть стиль найближчого сезону.

Широкі прямі – це чудова база, яка допоможе створити невимушений силует й добре пасує до будь-якого вбрання.



Модні джинси 2025 року / Фото з інстаграму Андре Тана

Підвороти та акценти – звертайте увагу на гру з деталями, щоб створити виразний та нестандартний образ.



Трендові джинси 2025 року / Фото з інстаграму Андре Тана

Баллони – такі джинси мають структурний крій, який чудово формує тендітну талію й додає образу драматичності.



Модні джинси 2025 року / Фото з інстаграму Андре Тана

Total denim – спробуйте цього року застосувати у своєму образі сміливий монохромний прийом з ноткою брутальності.



Трендові джинси 2025 року / Фото з інстаграму Андре Тана

Ефект вицвітання – такі джинси підійдуть для тих, хто хоче додати образу вінтажного характеру.



Модні джинси 2025 року / Фото з інстаграму Андре Тана

Відтінок індиго – чудовий варіант джинсів, які належать до вишуканої класики, яка працює в кежуальних чи вечірніх образах.



Трендові джинси 2025 року / Фото з інстаграму Андре Тана

Джинси – це класика в гардеробі, тому обирайте для себе щось цікаве для нового сезону. Джинси чудово пасують до створення будь-яких образів, бо ідеально стилізуються з черевиками, кросівками, лоферами, чоботами чи туфлями на підборах, босоніжками та балетками.

Окрім того, з джинсами гармонійно поєднуються класичні блузи та сорочки, а також базові футболки, світшоти й светри.