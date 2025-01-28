Застаріла річ може вмить зіпсувати образ, тому важливо позбавлятися від неї, якщо не хочете мати смішний та невдалий вигляд, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.

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Неон

Дизайнер зазначає, що у 2025 році неонові відтінки втратять всю актуальність. Краще обирати до своїх образів речі в натуральних кольорах: бежевому, оливковому, пастельному, чи робити ставку на приглушені темні тони. Неонові відтінки виглядають красиво, однак треба дуже добре вміти їх поєднувати між собою.



Антитрендові речі 2025 року / Фото з інстаграму Андре Тана

Тракторна підошва

Рельєфна підошва раніше була дуже актуальною. Таке взуття було досить практичним, а тепер сприймається так, наче порушує увесь гармонійний образ. Краще звернути увагу на моделі з витонченим силуетом та мінімалістичною підошвою, яка додасть образу елегантності.



Антитрендові речі 2025 року / Фото з інстаграму Андре Тана

Шапки-біні з помпонами

Така шапка виходить з модних тенденцій. Зараз у моді лаконічні варіанти з щільної вовни чи кашеміру, які надають образу стриманості. Шапки з помпоном виглядають трохи по-дитячому, тому їх краще замінити на цікаву тканину чи оригінальне плетіння.



Антитрендові речі 2025 року / Фото з інстаграму Андре Тана

Мікросумки

Ці сумки вже давно втратили популярність. Раніше вони були дуже модними, але зараз доповнювати ними образ – смішно. У 2025 році актуальними будуть об’ємні та великі аксесуари.



Антитрендові речі 2025 року / Фото з інстаграму Андре Тана

Об’ємні пуховики

Раніше в моді були пуховики оверсайз, але зараз вони відходять вже на другий план. Цієї зими варто звертати увагу на структуровані та акуратні моделі, які не приховують фігуру, а вигідно її підкреслюють. Актуальними є утеплені пальта з поясом чи пуховики з чіткими лініями.



Антитрендові речі 2025 року / Фото з інстаграму Андре Тана