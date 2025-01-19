Андре Тан розповів про кілька трендових позицій, які підійдуть для яскравих дівчат, які не бояться експериментів, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дизайнера. Усі дівчата хочуть красиво одягатися, тому рекомендуємо дізнатися про модні речі, які можуть сподобатися багатьом.

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Дизайнер додав, що не всі тренди будуть новими, деякі з них для нас вже є відомими, тож їхня стилізація в гардеробі не складе жодних труднощів.

Анімалістичний принт

Леопардові спідниці та шуби можна сміливо залишати у своєму гардеробі. Враховуючи, що 2025 рік проходить під егідою Змії, можна купувати речі в зміїний принт. Андре Тан наголосив, що дуже важливо тримати в таких образах баланс, тому будьте обережними, щоб не переборщити з принтом в аутфіті.

Спідниці максі чи міні

Дизайнер розповів, що спідниці міді вже будуть неактуальними, натомість в треді залишаться міні чи максі розміри. Довгі спідниці можна носити зі слінгбеками, а от короткі спідниці – з високими чоботами. Спідниця довжини максі – це ідеальний варіант, щоб підкреслити талію.

Колготки з візерунками

Обирайте в цьому році колготки з яскравими візерунками. Підійдуть такі колготи до короткої спідниці та хутряної шуби на зимову пору.

Андре Тан розповів про тренди року: дивіться відео

Раніше дизайнер вже встиг розповісти, що актуальними цього року будуть приталені силуети, яскраві речі та колір Mocha Mousse. Також Андре Тан назвав мереживні елементи та бохо стиль ключовими трендами 2025 року, підкреслюючи їх жіночність і популярність.