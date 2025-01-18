Дональд Трамп обожнює класику, яка найкраще підкреслює його статус та впевненість в собі, пише 24 Канал. Він любить обирати дуже дорогі речі, які при цьому виглядають досить демократично.

Дивіться також Американська ікона стилю: образи Іванки Трамп, які надихають жінок у всьому світі

Стиль майбутнього президента США залишається незмінним ще з 1990-х років та складається з одних і тих же речей.

Костюми

Трамп дуже любить класичні костюми в синьому чи чорному кольорі. Вони складають основу його образів. Змінюватися можуть лише відтінки синього – від яскравого до приглушеного. Усі костюми добре сідають по фігурі, тож це лише підкреслює його увагу до деталей. Майбутній президент США є шанувальником брендів преміум-класу, тож часто обирає вбрання від бренду Brioni.

Сорочка

До костюмів Трамп на постійній основі обирає білі чи світло-блакитні сорочки, які є чудовою основою для його контрастних краваток. Щоб додати сорочкам елегантності, інколи він носить сорочки з манжетами для запонок. Аксесуари він обирає дорогі, із золота, щоб підкреслити свій статус.

Краватки

Кожен міг помітити, як сильно любить Дональд Трамп червоні краватки, які є візитною карткою його стилю. Часом він змінює їх на сині чи бордові, втім червоний колір краваток переважає у всіх його виходах найбільше.

Аксесуари та повсякденний стиль

Дональд Трамп любить хизуватися розкішшю, тому до костюмів обирає годинники від відомих брендів. Для неформальних зустрічей він може обирати класичні джемпери, футболки поло чи класичні штани, які стилізує з бейсболками та кросівками.

Загалом його стиль досить строгий та консервативний, але без надмірностей. Він любить мати презентабельний вигляд, але при цьому завжди дотримується свого впізнаваного стилю.