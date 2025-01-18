Дональд Трамп обожает классику, которая лучше всего подчеркивает его статус и уверенность в себе, пишет 24 Канал. Он любит выбирать очень дорогие вещи, которые при этом выглядят достаточно демократично.

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Стиль будущего президента США остается неизменным еще с 1990-х годов и состоит из одних и тех же вещей.

Костюмы

Трамп очень любит классические костюмы в синем или черном цвете. Они составляют основу его образов. Меняться могут только оттенки синего – от яркого до приглушенного. Все костюмы хорошо садятся по фигуре, поэтому это только подчеркивает его внимание к деталям. Будущий президент США является поклонником брендов премиум-класса, поэтому часто выбирает наряды от бренда Brioni.

Рубашка

К костюмам Трамп на постоянной основе выбирает белые или светло-голубые рубашки, которые являются прекрасной основой для его контрастных галстуков. Чтобы добавить рубашкам элегантности, иногда он носит рубашки с манжетами для запонок. Аксессуары он выбирает дорогие, из золота, чтобы подчеркнуть свой статус.

Галстуки

Каждый мог заметить, как сильно любит Дональд Трамп красные галстуки, которые являются визитной карточкой его стиля. Иногда он меняет их на синие или бордовые, впрочем красный цвет галстуков преобладает во всех его выходах больше всего.

Аксессуары и повседневный стиль

Дональд Трамп любит щеголять роскошью, поэтому к костюмам выбирает часы от известных брендов. Для неформальных встреч он может выбирать классические джемперы, футболки поло или классические брюки, которые стилизует с бейсболками и кроссовками.

В целом его стиль достаточно строгий и консервативный, но без излишеств. Он любит иметь презентабельный вид, но при этом всегда придерживается своего узнаваемого стиля.