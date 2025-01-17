Дочь Дональда Трампа была ранее его ассистенткой, когда он был президентом с 2017 по 2021 год, пишет 24 Канал. Она даже выпустила книгу Woman Who Work, в которой рассказала, как построить успешную карьеру.

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Но у женщин особый интерес возникает к ее гардеробу. Образы Иванки Трамп всегда уместны – или на прогулке с семьей, или на деловых встречах, или на светских мероприятиях.

Из чего состоит гардероб Иванки Трамп

Классические вещи – основа образов

Иванна обожает сдержанные и изысканные вещи. Ее гардероб состоит из платьев-футляров, приталенных жакетов, блуз с бантом и юбок-карандашей. Эти вещи позволяют ей выглядеть строго, но женственно. Большинство образов состоят из чистого цвета, деликатно подчеркнутой талии без лишних деталей. Чаще всего дочь Трампа выбирает для себя белый, бежевый, темно-синий, зеленый черный или серый цвет.

Трендовые наряды в гардеробе

Впрочем, женщина следит за последними тенденциями, поэтому примеряет на себе интересные платья с открытыми плечами с драпировкой, платья-бюстье и эффектные изделия с вырезом в зоне декольте. Несмотря на любовь к классике Иванка не боится ярких цветов, поэтому охотно примеряет на себе яркие изделия, которые подчеркивают ее талию.

Известные модные бренды

Иванка Трамп инвестирует в дорогие вещи. В ее гардеробе есть наряды от Oscar de la Renta, Carolina Herrera, Ralph Lauren и Emilia Wickstead. Она часто надевает вещи от американских дизайнеров и заботится о том, чтобы одежда соответствовала ее стилю. В июле 2024 года Иванка Трамп даже надела платье от украинского бренда Marianna Senchina.

Вечерняя классика

Любые светские мероприятия или красные дорожки – это возможность для Иванки Трамп выбирать для себя длинные платья, в которых она будет сиять перед вспышками фотокамер. В основном здесь дочь будущего президента США позволяет себе надеть такие платья, в которых чувствует себя женственно на все 100%.

Аксессуары и украшения

Иванка Трамп появляется на мероприятиях в туфлях-лодочках, балетках или даже кроссовках. Она не боится быть разной, поэтому демонстрирует свои разные грани. Среди аксессуаров она предпочитает минималистичные украшения и сумки незначительного размера.

Прическа и макияж

Блондинка любит свои образы с выпрямленными волосами или классическими волнами. Также она время от времени довершает образ красивыми пучками или аккуратными хвостами. Макияж ее сдержанный, с акцентом на глазах или губах.

Стиль Иванки Трамп за последние годы изменился. Она отошла от строгих нарядов и позволила себе добавить вещи в гардероб, которые добавляют ей сексуальности. За инстаграм-страницей бизнесвумен следит почти 8 миллионов человек, поэтому она является вдохновением для многих женщин со всего мира.