Устаревшая вещь может моментально испортить образ, поэтому важно избавляться от нее, если не хотите выглядеть смешно и неудачно, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана.

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Неон

Дизайнер отмечает, что в 2025 году неоновые оттенки потеряют всю актуальность. Лучше выбирать к своим образам вещи в натуральных цветах: бежевом, оливковом, пастельном, или делать ставку на приглушенные темные тона. Неоновые оттенки выглядят красиво, однако надо очень хорошо уметь их сочетать между собой.



Антитрендовые вещи 2025 года / Фото из инстаграма Андре Тана

Тракторная подошва

Рельефная подошва раньше была очень актуальной. Такая обувь была достаточно практичной, а теперь воспринимается так, как будто нарушает весь гармоничный образ. Лучше обратить внимание на модели с изящным силуэтом и минималистичной подошвой, которая придаст образу элегантности.



Антитрендовые вещи 2025 года / Фото из инстаграма Андре Тана

Шапки-бини с помпонами

Такая шапка выходит из модных тенденций. Сейчас в моде лаконичные варианты из плотной шерсти или кашемира, которые придают образу сдержанности. Шапки с помпоном выглядят немного по-детски, поэтому их лучше заменить на интересной ткани или оригинальном плетении.



Антитрендовые вещи 2025 года / Фото из инстаграма Андре Тана

Микросумки

Эти сумки уже давно потеряли популярность. Раньше они были очень модными, но сейчас дополнять ими образ – смешно. В 2025 году актуальными будут объемные и большие аксессуары.



Антитрендовые вещи 2025 года / Фото из инстаграма Андре Тана

Объемные пуховики

Ранее в моде были пуховики оверсайз, но сейчас они отходят уже на второй план. Этой зимой стоит обращать внимание на структурированные и аккуратные модели, которые не скрывают фигуру, а выгодно ее подчеркивают. Актуальны утепленные пальто с поясом или пуховики с четкими линиями.



Антитрендовые вещи 2025 года / Фото из инстаграма Андре Тана