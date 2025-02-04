Джинсы являются самым любимым предметом гардероба девушек, поэтому без нескольких красивых фасонов трудно представить свои образы, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. Обращайте в этом году внимание на различные джинсы – от проверенной классики до джинсов-баллонов. Важно только, чтобы фасон и посадка вам подходили.

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Дизайнер собрал ключевые тенденции, которые будут определять стиль ближайшего сезона.

Широкие прямые – это отличная база, которая поможет создать непринужденный силуэт и хорошо подходит к любому наряду.



Модные джинсы 2025 года / Фото из инстаграма Андре Тана

Подвороты и акценты – обращайте внимание на игру с деталями, чтобы создать выразительный и нестандартный образ.



Трендовые джинсы 2025 года / Фото из инстаграма Андре Тана

Баллоны – такие джинсы имеют структурный крой, который прекрасно формирует хрупкую талию и добавляет образу драматичности.



Модные джинсы 2025 года / Фото из инстаграма Андре Тана

Total denim – попробуйте в этом году применить в своем образе смелый монохромный прием с ноткой брутальности.



Трендовые джинсы 2025 года / Фото из инстаграма Андре Тана

Эффект выцветания – такие джинсы подойдут для тех, кто хочет добавить образу винтажного характера.



Модные джинсы 2025 года / Фото из инстаграма Андре Тана

Оттенок индиго – отличный вариант джинсов, которые относятся к изысканной классике, которая работает в кэжуальных или вечерних образах.



Трендовые джинсы 2025 года / Фото из инстаграма Андре Тана

Джинсы – это классика в гардеробе, поэтому выбирайте для себя что-то интересное для нового сезона. Джинсы прекрасно подходят к созданию любых образов, потому что идеально стилизуются с ботинками, кроссовками, лоферами, сапогами или туфлями на каблуках, босоножками и балетками.

Кроме того, с джинсами гармонично сочетаются классические блузы и рубашки, а также базовые футболки, свитшоты и свитера.