Анджеліна Джолі любить вражати публіку та фотографів особливим вбранням, тож приміряла на вінтажне плаття, яке їй неймовірно личило. У телеграм-каналі "Кінь в пальто від Гуччі" йдеться про те, чим особливе вбрання знаменитості.

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Анджеліна Джолі в сукні Madame Grès

Акторка одягнула сукню від французького Модного дому Madame Grès. Вбрання було створене ще 1955 року, тож є справжнім вінтажем. Дизайнерка Гре–Жермен Емілі Кребс була пов'язана з Україною, оскільки у 1937 році вийшла заміж за українського художника Сергія Черевкова.

Він народився в 1899 році та закінчив художню школу в Києві. Свої полотна Черевков підписував анаграмою Gres (від Serge). Після народження доньки Анни подружжя розлучилося, а тоді Жермен обрала нове ім’я – Мадам Гре, назвавши ним свій Модний дім, який створила у 1942 році. Плаття від Мадам Гре обожнювали Марлен Дітріх та Жаклін Кеннеді.

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі обрала для себе сукню в молочному відтінку на бретельках та з драпіруванням, які були візитівкою бренду. Ніжну сукню оздоблювала плісирована спідниця.

Знаменитість вклала волосся у легкі локони, довершивши образ оксамитовими бордовими туфлями на підборах. Візажисти створили насичений макіяж, підкресливши губи червоною помадою, а повіки – чорною підводкою.



Бездоганний образ Анджеліни Джолі / Фото Getty Images

На подію Анджеліна прийшла зі своїми дітьми – 23-річним Медоксом, 20-річним Паксом та 19-річною Захарою. Хлопці одягнули чорний та сірий костюм, а Захара позувала у шовковій сукні перлинного відтінку.



Анджеліна Джолі з дітьми / Фото Getty Images

Фільм "Марія" присвячений останнім рокам оперної співачки Марії Каллас. Головну героїню зіграла Анджеліна Джолі, яка вже отримала схвальні відгуки від багатьох критиків. Їй навіть віщують номінацію на "Оскар", оскільки після показу фільму глядачі сколихнули зал кількахвилинними оваціями. Акторка вперше зіграла у фільмі за останніх 3 роки, оскільки зараз вона присвячує час режисерській кар’єрі, а не акторській.