Не вдягайте це: названо антитренди весни, які можуть зіпсувати образ

Цього сезону в моді буде чимало цікавих речей, тому варто відмовитися від вбрання, яке вже є неактуальним та зіпсує ваш вигляд. Щоб адаптуватися до сучасних тенденцій, радимо прибрати деякі речі зі свого гардероба.

У магазинах часто бувають великі знижки на антитрендові речі, які варто оминати, бо таким чином можна втрапити в справжню пастку, пише 24 Канал. Ви начебто й виграєте від того, що придбаєте дешеву річ, але в реальному житті образи з нею будуть виглядати не зовсім вдало. Саме тому варто розуміти, що не можна купляти та що варто викинути зі своєї шафи.

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Червоні колготки

Минулого року всі фанатіли від червоних колготок, однак цієї весни їх варто уникати. Модниці приміряли червоний відтінок тоді, коли був справжній бум на цей колір. Зараз краще будь-які аутфіти доповнювати бежевими чи чорними колготками.



Антитрендові речі, які вийшли з моди / Фото Pinterest

Кислотні відтінки

Треба відмовитися цього року від яскравих кислотних відтінків, які вже вийшли з моди. Навесні в моді базові кольори, яскраві та пастельні, а от від різких та насичених тонів треба відмовитися.



Антитрендові речі, які вийшли з моди / Фото Pinterest

Чокер з трояндою

Раніше цей аксесуар був справжнім мастхевом, але цей сезонний мікротренд вже давно вийшов з моди, тому варто звертати увагу на мінімалістичні ланцюжки чи базові чокери без акцентних деталей.



Антитрендові речі, які вийшли з моди / Фото Pinterest

Капрі

Ці штани намагалися увірватися в тренди, але кілька сезонів поспіль це їм не вдається. Замість них обирайте улюблені всіма штани палаццо чи мішкуваті джинси.



Антитрендові речі, які вийшли з моди / Фото Pinterest

Джинсова жилетка

Денім цього року буде дуже популярним. Стилісти навіть радять поєднувати джинси й куртку чи сорочку одного тону, втім від денімової жилетки варто відмовитися, оскільки ця річ не має нічого спільного з модою.



Антитрендові речі, які вийшли з моди / Фото Pinterest

Навесні більшість людей оновлюють свої образи, тому рекомендуємо зробити рейд усіма речами в шафі й позбутися від варіантів, які не будуть цього року популярними.