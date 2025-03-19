В магазинах часто бывают большие скидки на антитрендовые вещи, которые стоит обходить стороной, потому что таким образом можно попасть в настоящую ловушку, пишет 24 Канал. Вы вроде бы и выигрываете от того, что приобретете дешевую вещь, но в реальной жизни образы с ней будут выглядеть не совсем удачно. Именно поэтому стоит понимать, что нельзя покупать и что стоит выбросить из своего шкафа.

Читайте также Антитрендовые вещи, которые уже давно не в моде: эту одежду надо выбросить

Красные колготки

В прошлом году все фанатели от красных колготок, однако этой весной их стоит избегать. Модницы примеряли красный оттенок тогда, когда был настоящий бум на этот цвет. Сейчас лучше любые аутфиты дополнять бежевыми или черными колготками.



Антитрендовые вещи, которые вышли из моды / Фото Pinterest

Кислотные оттенки

Надо отказаться в этом году от ярких кислотных оттенков, которые уже вышли из моды. Весной в моде базовые цвета, яркие и пастельные, а вот от резких и насыщенных тонов надо отказаться.



Антитрендовые вещи, которые вышли из моды / Фото Pinterest

Чокер с розой

Ранее этот аксессуар был настоящим мастхэвом, но этот сезонный микротренд уже давно вышел из моды, поэтому стоит обращать внимание на минималистичные цепочки или базовые чокеры без акцентных деталей.



Антитрендовые вещи, которые вышли из моды / Фото Pinterest

Капри

Эти брюки пытались ворваться в тренды, но несколько сезонов подряд это им не удается. Вместо них выбирайте любимые всеми брюки палаццо или мешковатые джинсы.



Антитрендовые вещи, которые вышли из моды / Фото Pinterest

Джинсовая жилетка

Деним в этом году будет очень популярным. Стилисты даже советуют сочетать джинсы и куртку или рубашку одного тона, впрочем от денимовой жилетки стоит отказаться, поскольку эта вещь не имеет ничего общего с модой.



Антитрендовые вещи, которые вышли из моды / Фото Pinterest

Весной большинство людей обновляют свои образы, поэтому рекомендуем сделать рейд всеми вещами в шкафу и избавиться от вариантов, которые не будут в этом году популярными.