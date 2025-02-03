Если вы хотите быть модными, то следует разобраться в том, что сейчас в моде, а что именно надо отправить в архив, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Что уже устарело и чем это можно заменить – читайте дальше.

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Кожаные брюки

Брюки из экокожи держались на модном Олимпе довольно длительное время. Изделия добавляли образам определенной смелости и сексуальности, впрочем уже в этом году стоит обращать внимание на что-то легкое и изящное, поэтому на звездном пьедестале появилось место для сатиновых брюк, которые станут отличным низом в вашем образе.



Модные вещи, которые стоит купить в 2025 году / Фото Pinterest

Балетки в сеточку

Обувь в сеточку была основным фаворитом модниц в 2024 году. Все обожали балетки за их легкость и непринужденность. Однако уже в этом году балетки потеряют свою актуальность, а на замену им придут яркие красные балетки, которые многим девушкам знакомы. Оттенок этой обуви поможет правильно расставить акценты и добавить образу изюминки.



Модные вещи, которые стоит купить в 2025 году / Фото Pinterest

Леопардовое пальто

Пальто в леопардовый принт было едва ли не у каждой инфлюенсерки, которая обожала смелые выходы, однако в этом году стоит обратить внимание на техническую куртку. Уже больше не нужно выбирать между удобством и модой, поскольку такая верхняя одежда обеспечивает от ветра и дождя, поэтому убережет в самый предсказуемый период. Такая куртка станет основой для весеннего гардероба тех девушек, которые не хотят жертвовать стилем и комфортом.



Модные вещи, которые стоит купить в 2025 году / Фото Pinterest

Оверсайз жакет

Жакеты размера оверсайз стали неотъемлемой частью гардероба многих девушек, однако в этом году в моду войдет блейзер, который подчеркнет талию. Эта вещь идеально подчеркивает талию и создает изящный силуэт. Такой жакет придаст женственности и хорошо сочетается с любым типом одежды. Подойдет для элегантных и расслабленных образов.



Модные вещи, которые стоит купить в 2025 году / Фото Pinterest

Джинсы с принтом

Любые джинсы с принтами идут на спад, уступая настоящей классике. В список главных трендов денима входят джинсы цвета индиго, которые придают образам четкой структуры и чистоты линий. Как основа, эти джинсы без лишних деталей и излишеств выглядят актуально и стильно.



Модные вещи, которые стоит купить в 2025 году / Фото Pinterest