Чтобы создавать стильные и красивые образы, важно, чтобы каждый элемент гардероба оставался актуальным и стильным, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Анны Семлиш.

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Любая старомодная вещь может испортить ваш образ, поэтому лучше этого не допускать. Девушка разобрала главные антитренды, которые обязательно надо вытеснить из своего гардероба.

Полиэстер

Вещи с высоким содержанием полиэстера являются очень непрактичными, поскольку на теле ощущаются как костюмы для дайвинга. Эта одежда точно не приносит никакого комфорта в повседневной жизни.

Цветные колготки

Ранее мода на яркие колготки популяризировалась модницами, впрочем теперь капроны в ярком красном, зеленом, желтом или синем цвете отходят в прошлое.



Антитрендовые вещи 2025 года / Фото Pinterest

Топ с опущенными плечами

Предыдущий сезон джемпер или топ с опущенными плечами был очень популярен, однако эта вещь стала микротрендом и быстро погасла на модной арене.

Тракторная подошва

Много сезонов тракторная подошва не сходила с радаров актуальной зимней обуви, впрочем сейчас это уже антитренд. Лучше выбирать сапоги с тонкой подошвой и аккуратными линиями.



Антитрендовые вещи 2025 года / Фото Pinterest

Мини-юбки с низкой посадкой

Тренд на мини-юбки был в прошлом году, впрочем девушки не совсем тяготели к такой длине и продолжали носить атласные изделия в длине макси. Летом короткие модели джинсов будут неактуальными.

Рваные джинсы

Много лет назад джинсы со многими дырками были очень популярными, однако сейчас они уже имеют устаревший вид. Стилисты советуют выбирать джинсы минималистичного кроя в одном тоне.



Антитрендовые вещи 2025 года / Фото Pinterest

Леопардовый принт

Животный принт довольно длительное время был в моде, и теперь его стоит использовать достаточно осторожно и дозировано. Если большинство вещей имеют леопардовый узор, тогда такой аутфит будет антитрендовым.