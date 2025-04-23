Сукні, які носили наші бабусі будуть в моді у 2025 році: ось як вони виглядають

Мода постійно змінюється, тому не дивно, що те, що колись було актуальним, знову стане трендовим. Сукня в горошок цього сезону знову стане модною, тому варто до неї придивитися ретельніше.

Весна – це та пора року, коли сукні займають чимале місце в нашому гардеробі, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Плаття – це одне з небагатьох речей, в якій ми почуваємо себе водночас жіночно та комфортно.

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Попри те, що новий сезон приніс нам багато тенденцій, є одне плаття, яке багато років тому підкорило світ моди та знову повернулося в тренди.

Яка сукня буде в моді у 2025 році

Сукні в горошок увійшли у світ жіночої моди в середині минулого століття, коли їх популяризували такі дизайнери, як Крістіан Діор і Юбер де Живанші. Тоді їх носили найбільші зірки кіно - від Мерилін Монро до Елізабет Тейлор. У 80-х та 90-х роках вони знову були актуальні, через деякий час з’являлися в нульових та 20-10 роках. Цього року вони з новим розмахом вриваються в моду.

У 2025 році сукні в горошок повернув креативний директор бренду Carolina Herrera, який у колекції представив чимало суконь з цим принтом. Окрім цього бренду, сукні в горошок представили марки Zimmermann, Valentino або Alessandra Rich.

На відміну від попередніх років, коли сукні в горошок були символом елегантності, цього разу вони вже перейшли до фази вуличної моди. Модниці з покоління Z люблять носити їх з байкерськими черевиками та кросівками, поверх футболок і навіть у поєднанні зі спортивними куртками, створюючи зухвалий вигляд.

А от міленіали вважають за краще носити сукні в горошок в більш скромних варіантах в парі з балетками і шкіряними куртками.

У 2025 році в моді будуть різноманітні моделі літнього взуття, які ідеально довершать сукні. Більше про них читайте в нашому матеріалі.