У 2025 році в моді найрізноманітніші моделі взуття – від класичних босоніжок до ефектних дизайнерських рішень, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. У матеріалі зібрані найкращі пари взуття, які варто додати до свого гардероба.

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Елегантні в’єтнамки

В’єтнамки виглядають на нозі завжди досить легко й дарують образу певну свободу. Цього року в моді будуть в’єтнамки на підборах, які вдало поєднаються з легкими сукнями чи джинсами. Таке взуття ідеально пасує для літніх днів.

Босоніжки з тонкими ремінцями

Взуття на підборах додає образу особливої сексуальності й витонченості. Обирати можна базові чорні босоніжки чи робити ставку на ніжні пастельні відтінки чи яскраві кольори.

Шльопанці

Це взуття підійде всім, хто хоче створити красивий та комфортний образ та почувати себе легко. Шльопанці чудово підходять для пляжу чи прогулянок містом.

Прозоре взуття

Взуття з прозорими вставками буде на піку популярності у 2025 році. Воно сподобається всім, хто любить мінімалістичний стиль. Босоніжки чи мюлі мають елегантний та розкішний вигляд й чудово комбінуються з літніми сукнями та спідницями. Прозоре взуття ідеально підійде для тих, хто має засмаглу шкіру й красивий педикюр.

Cітчасте взуття

Легке й комфортне взуття із сітки чудово підійде для літньої пори. Воно забезпечує чудову вентиляцію й дозволяє ногам дихати. Підійде таке взуття для прогулянок містом чи активного відпочинку.

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