Якщо ви належите до покоління міленіалів, то в підлітковому віці точно носили вбрання представників багатьох субкультур того часу – від рокерів і панків до реперів і хіп-хоперів, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

Читайте також Яке взуття буде в моді у 2025 році: вони універсальні та зручні

Converse All Star повернулися в моду

Загалом кеди Converse All Star стали тією моделлю взуття, яка повертається в моду кожні кілька років.

До слова! Окрім відомих кедів, цього сезону в моді буде чимало іншого взуття. Як виглядають трендові моделі на 2025 рік – читайте в нашому матеріалі.

Культові кросівки носять багато інфлюенсерів, а їхня популярність буде лише зростати найближчі місяці. Їхнє повернення було очікуваним, оскільки за останні кілька сезонів у моду повернулося багато легендарних моделей.

Кеди All Stars спочатку були створені для гри в баскетбол. Історія почалася у 1908 році, коли Маркіз Міллс Конверс заснував знамениту компанію. Кросівки стали настільки популярними, що від початку 80-х років стали частиною численних субкультур.

Статистика показує, що у взутті за ці роки вони знялися в більш ніж 500 фільмах і серіалах, а також у великій кількості музичних відео. У 2025 році кеди All Stars знову в центрі уваги, але вони вже не є символом спорту чи субкультури, а стали однією з найбажаніших моделей взуття для повсякденних міських стилізацій.

Цього року рекомендуємо носити кросівки з мішкуватими джинсами з підкатами, палаццо чи спортивними штанами. Їхній класичний крій зможе доповнити будь-яке вбрання. Найактуальнішими моделями вважаються кеди білого, чорного й кремового відтінку.