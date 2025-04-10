Если вы принадлежите к поколению миллениалов, то в подростковом возрасте точно носили наряды представителей многих субкультур того времени – от рокеров и панков до рэперов и хип-хоперов, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

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Converse All Star вернулись в моду

В общем кеды Converse All Star стали той моделью обуви, которая возвращается в моду каждые несколько лет.

К слову! Кроме известных кедов, в этом сезоне в моде будет немало другой обуви. Как выглядят трендовые модели на 2025 год – читайте в нашем материале.

Культовые кроссовки носят много инфлюенсеров, а их популярность будет только расти ближайшие месяцы. Их возвращение было ожидаемым, поскольку за последние несколько сезонов в моду вернулось много легендарных моделей.

Кеды All Stars изначально были созданы для игры в баскетбол. История началась в 1908 году, когда Маркиз Миллс Конверс основал знаменитую компанию. Кроссовки стали настолько популярными, что с начала 80-х годов стали частью многочисленных субкультур.

Статистика показывает, что в обуви за эти годы они снялись в более чем 500 фильмах и сериалах, а также в большом количестве музыкальных видео. В 2025 году кеды All Stars снова в центре внимания, но они уже не являются символом спорта или субкультуры, а стали одной из самых желанных моделей обуви для повседневных городских стилизаций.

В этом году рекомендуем носить кроссовки с мешковатыми джинсами с подкатами, палаццо или спортивными штанами. Их классический крой сможет дополнить любой наряд. Самыми актуальными моделями считаются кеды белого, черного и кремового оттенка.