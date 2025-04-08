В 2025 году дизайнеры решили отойти от классики, но все же создать комфортную и изысканную обувь, в которой всегда будет удобно, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

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В тренде этого года новые силуэты и цвета, а также универсальные кроссовки и изысканные варианты обуви на каблуке.

Атласные балетки

Гладкая текстура делает атласную обувь достаточно изысканной. Туфли или мюли идеально подойдут для вечерних выходов, поскольку прекрасно сочетаются с элегантным нарядом.

Слингбэки с закрытым носком

Обувь сочетает в себе современный стиль и классику. Слингбеки хорошо подходят к деловым костюмам, вечерних платьев или широких джинсов. Благодаря невысоким каблукам вам будет довольно удобно, а образы получатся легкими и женственными.

Яркие кроссовки

В этом сезоне яркие кроссовки приобретут особую популярность. В тренде будет изумрудный, вишневый, голубой и пастельные оттенки. Такие кроссовки прекрасно освежат образы и позволят создать интересные аутфиты.

Балетки в сеточку

Такая обувь начала набирать популярность еще в прошлом году и останется актуальной. Балетки в сетку придадут невесомости и изящества, поэтому прекрасно подойдут для теплых весенних дней. Надевать такие балетки можно под костюмы, джинсы, юбки или шорты-бермуды.

Сандалии тонги

Сандалии с тонкими ремешками снова возвращаются в моду. Они простые, минималистичные и будут ультрамодными. Красиво такая обувь смотрится с длинными юбками, шортами или строгими костюмами.

Если хочется добавить к своему образу что-то особенное, то советуем обратить внимание на трендовые американские кроссовки Autry Medalist появились в Лос-Анджелесе, которые имеют ретро дизайн с 1980-х и популярны среди звезд.