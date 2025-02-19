5 ретро-трендів, які повертаються в моду: вони визначать майбутню весну

Тренди постійно змінюються й крутяться по колу, а останні події у світі моди є найкращим доказом цього. Повторне носіння речей через кілька років вже стає тенденцією, а жодне застаріле вбрання не можна забувати назавжди, оскільки з часом воно знову може набути трендового статусу.

Навесні в моду увійдуть речі з естетики 70-х та 2000-х років, якими ми повноцінно зможемо насолодитися, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Очікуйте на повернення вузьких джинсів, сорочок поло та речей з бахромою. У добірці виокремлено 5 трендів, які будуть вважатися найпопулярнішими.

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Джинси-скінні

Вже кілька сезонів поспіль ходять чутки про повернення вузьких джинсів, тож нарешті це сталося. Вони знову стануть популярними. Їх можна носити з сорочками й жакетами та доповнювати лоферами чи кросівками.

Лофери на шнурівці

Така модель взуття була популярною ще на початку 2000-х років. Зараз вже в моді тривалий час зберігаються базові лофери, тож модним дівчатам знадобиться трохи часу, щоб сприйняти цей тренд.

Принт у горошок

Останній рік ми носили леопардовий принт, а вже з приходом весни в моду повертається романтичний горошок. Він був досить популярним в середині минулого століття й вже зайняв місце в гардеробах багатьох дівчат. Навесні обирайте горошок на сукнях та блузах.

Сорочки-поло

Стиль нульових продовжує надихати багатьох дизайнерів, тому смугасті поло стануть одними з провідних трендів. Їх презентували у нових колекціях бренди Miu Miu або Dries Van Noten, а тепер вони вже присутні в гардеробах модних дівчат.

Бахрома

Спочатку багатьох повернення бахроми лякало, а тепер вона стане одним з основних трендів на найближчі кілька місяців. Бахрома є символом бохо-шику й західної естетики, тож зайняла важливе місце в багатьох колекціях дизайнерів. Шукайте з китицями куртки, сумки та замшеві чоботи.