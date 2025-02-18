Останні кілька сезонів модні тенденції пропонували носити нам багато яскравих кольорів, тож був такий собі ажіотаж навколо рожевого й червоного кольору, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Згодом їх замінив бордовий та шоколадний відтінок, а тепер їх замінить оливковий відтінок на найближчі кілька місяців.

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Відтінок натхненний природою сподобався багатьом модницям. Оливковий давно став кольором військової форми, але й заодно підкорив світ моди. Цей відтінок ще минулого року презентували у своїх образах бренди Celine, JW Anderson та Jil Sander. Він був одним із модних кольорів осіннього сезону, але залишився в тіні бордового та коричневого.

Оливковий є трішки грайливішим відтінком, ніж темні кольори, які ми носимо взимку, тож допоможе освіжити будь-який образ. Та попри це, оливковий досить вдало поєднується з одягом в темних тонах, який ми носимо в березні та квітні.

Якщо ви думаєте над тим, які ж речі придбати в цьому відтінку, тоді радимо звернути увагу на светри, штани, сумки та взуття. Красива оливкова сумка матиме неймовірно ефектний вигляд. Також радимо звернути увагу на шкіряні куртки, бомбери й тренчі. Пам’ятаєте кілька років тому була дуже популярною стьобана оливкова куртка? Саме такий варіант верхнього одягу зараз буде популярним.

Зелений оливковий є універсальним землистим відтінком, який чудово поєднується з багатьома тонами. Любителям мінімалізму рекомендуємо поєднувати його з приглушеними кольорами – коричневим, синім чи сірим, а от для динамічності образу варто стилізувати з пастельним рожевим чи бордовим.

Взуття та сумки в цьому відтінку зможуть освіжити будь-який стиль, а їхня універсальність дозволить поєднувати їх так, наче це чорні чи коричневі аксесуари.

У добірці ми підібрали всі найкрасивіші образи із зеленим оливковим відтінком, щоб ви змогли для себе підібрати саме той варіант вбрання, який найбільше буде підходити вашому гардеробу.