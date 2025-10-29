Втім, є такі головні убори, які миттєво здатні зіпсувати образ не лише тому, що не підійшли до форми обличчя чи кольору речей, але й тому, що давно вийшли з моди, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Юліко.

У своєму дописі стилістка показала, які фасони є актуальними, а які вже давно варто прибрати з гардероба. Головні убори повинні підкреслювати природну зовнішність, а не гасити її.

Юліко додала важливу пораду для тих, хто не любить носити багато головних уборів.

"Якщо це ваш перший головний убір, оберіть такий, що підходить до більшості ваших образів – нейтральний за кольором і стилем. А вже потім можна додавати цікаві, акцентні варіанти", – зазначила стилістка.

Які головні убори є актуальними, а які вийшли з моди?

Теплі пов’язки все ще залишаються актуальними, а от шапка-вушанка вже вийшла з моди, тому від неї можна позбутися.



Антитрендові головні убори / Фото з інстаграму стилістки Юліко

Берет здатен довершити розкішне чорне пальто чи дублянку, а в’язана шапка з нашаруванням – пережиток минулого.



Антитрендові головні убори / Фото з інстаграму стилістки Юліко

Не всі люблять капори, проте досі такий головний убір вважається модним. Шапка ж помпоном підійде лише для дітей шкільного віку.



Антитрендові головні убори / Фото з інстаграму стилістки Юліко

У моду входить шапка з "довгими вухами", яка відіграє ще й роль шарфа. А от від кольорових шапок різних кольорів рекомендовано відмовитися.



Антитрендові головні убори / Фото з інстаграму стилістки Юліко

