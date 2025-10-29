Втім, є такі головні убори, які миттєво здатні зіпсувати образ не лише тому, що не підійшли до форми обличчя чи кольору речей, але й тому, що давно вийшли з моди, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку стилістки Юліко.
У своєму дописі стилістка показала, які фасони є актуальними, а які вже давно варто прибрати з гардероба. Головні убори повинні підкреслювати природну зовнішність, а не гасити її.
Юліко додала важливу пораду для тих, хто не любить носити багато головних уборів.
"Якщо це ваш перший головний убір, оберіть такий, що підходить до більшості ваших образів – нейтральний за кольором і стилем. А вже потім можна додавати цікаві, акцентні варіанти", – зазначила стилістка.
Які головні убори є актуальними, а які вийшли з моди?
Теплі пов’язки все ще залишаються актуальними, а от шапка-вушанка вже вийшла з моди, тому від неї можна позбутися.
Антитрендові головні убори / Фото з інстаграму стилістки Юліко
Берет здатен довершити розкішне чорне пальто чи дублянку, а в’язана шапка з нашаруванням – пережиток минулого.
Антитрендові головні убори / Фото з інстаграму стилістки Юліко
Не всі люблять капори, проте досі такий головний убір вважається модним. Шапка ж помпоном підійде лише для дітей шкільного віку.
Антитрендові головні убори / Фото з інстаграму стилістки Юліко
У моду входить шапка з "довгими вухами", яка відіграє ще й роль шарфа. А от від кольорових шапок різних кольорів рекомендовано відмовитися.
Антитрендові головні убори / Фото з інстаграму стилістки Юліко
Антитрендові речі часто можуть бути на розпродажах за низькою ціною. Стилісти радять не купляти застарілі речі, навіть зі значною знижкою. До переліку входить джинсова жилетка, виварені джинси та масивні кросівки.
Ці речі виглядають дешево. Вони були в моді багато років тому, а зараз їх в жодному разі не варто стилізувати з трендовим вбранням. Відмовляйтеся від речей, які вийшли з моди, на користь речей, які завжди будуть актуальними.