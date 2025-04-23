Забудьте про них: які кольори цієї весни вже не в моді

Неактуальних кольорів одягу треба уникати так само як і антитрендових речей, оскільки колір є ключовим елементом образу. Якщо колір має недоречний вигляд, то образ не врятує навіть дорога тканина.

Кожного сезону модні дизайнери презентують нові кольори, тому деякі з них відходять на другий план, інші ж зовсім стають антитрендовими, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

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Експерти зі стилю більше розповіли про неактуальні кольори, які роблять образ старомодним, тому від них варто позбутися.

Бордовий колір

Вбрання в бордовому кольорі більше підходить до осінніх образів, а навесні він занадто важкий. Бордовий здатен "з’їсти" всю ніжність весняних відтінків. А от блідо-рожевий чудово пасує у вигляді костюма, шовкової сукні чи навіть базової футболки.

Жовтий колір

Дуже яскравий жовтий колір у весняну пору може бути занадто зухвалим та навіть агресивним, тому від нього краще позбутися. Натомість можна обирати блакитний відтінок. Він підходить кожному кольоротипу, додає свіжості обличчю й підкреслює колір очей.

Темно-коричневий

Цей колір найкраще підходить для осені чи зими, а от навесні його варто уникати. Експерти кажуть, що він дуже обтяжує образ, особливо на цупких матеріалах. Замість коричневого краще обирати маслянисто-жовтий. Він доволі ніжний та з сонячним натяком. Він створює світлий й теплий образ та не вимагає занадто багато уваги.

Глибокий сірий

Сірий колір чудово виглядає на офісний образах чи в зимових капсулах, а от навесні він є недоречним. Фахівці зазначають, що сірий приглушує тон обличчя, яке втрачає контраст на фоні зелені. Альтернативою стане пудровий зелений, який пасує всім. Він добре виглядає з білим, кремовим та пісочним.

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