Певні речі, які залишилися у нашій шафі, нарешті знову можна діставати, пише 24 Канал з посиланням на 1plus1. Стилістка Галина Денисюк розповіла, як комбінувати антитрендове вбрання з модними тенденціями.

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Джинси скінні

Останнім часом широкої популярності набули мішкуваті джинси, втім неочікувано в моду повертаються вузькі джинси скінні. Щоб образ виглядав вдало, важливо дотримуватися балансу й носити таку річ з масивним взуттям чи об’ємним верхом. Скінні добре поєднуються з класичними та сучасними елементами гардероба.



Антитрендові речі знову будуть у моді / Фото Pinterest

Принт у горошок

Більшість дівчат не люблять принт у горошок, оскільки він викликає асоціації з ретро-стилем, який не є сучасним. Втім, чимало брендів продемонстрували у своїх колекціях на весняно-літній сезон безліч вбрання в гороховий принт – це блузи, спідниці, сукні та навіть верхній одяг. Горошок може бути дрібним чи великим, все залежить від ваших сподобань.



Антитрендові речі знову будуть у моді / Фото Pinterest

Взуття з відкритими пальцями

Таке взуття нагадує вінтаж, однак нас чекає повернення таких туфлів у моду вже зовсім скоро. Туфлі в стилі 70-х років додають образу жіночності й чудово поєднуються з будь-яким вбранням й стилем. Взуття з відкритими пальцями – це ідеальний варіант для весняних та літніх образів. Чудово такі туфлі виглядають з діловими чи повсякденними образами.



Антитрендові речі знову будуть у моді / Фото Pinterest

Нещодавно ми розповідали про джинси, які вже давно вийшли з моди, тому радимо побачити їх у нашому матеріалі, щоб не допуститися помилки й не отримати старомодний вигляд.