3 антитренди, які знову повернулися в моду: зверніть на них увагу
- Три антитренди, що повертаються в моду: джинси скінні, принт у горошок, взуття з відкритими пальцями.
- Стилістка Галина Денисюк рекомендує комбінувати ці речі з сучасними елементами гардероба.
Мода є досить циклічною, тому давно забуті речі знову «воскресли» й повертаються в тренди. Цього року до актуального вбрання долучилися три речі, про які більшість з нас вже встигли забути.
Певні речі, які залишилися у нашій шафі, нарешті знову можна діставати, пише 24 Канал з посиланням на 1plus1. Стилістка Галина Денисюк розповіла, як комбінувати антитрендове вбрання з модними тенденціями.
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Джинси скінні
Останнім часом широкої популярності набули мішкуваті джинси, втім неочікувано в моду повертаються вузькі джинси скінні. Щоб образ виглядав вдало, важливо дотримуватися балансу й носити таку річ з масивним взуттям чи об’ємним верхом. Скінні добре поєднуються з класичними та сучасними елементами гардероба.
Антитрендові речі знову будуть у моді / Фото Pinterest
Принт у горошок
Більшість дівчат не люблять принт у горошок, оскільки він викликає асоціації з ретро-стилем, який не є сучасним. Втім, чимало брендів продемонстрували у своїх колекціях на весняно-літній сезон безліч вбрання в гороховий принт – це блузи, спідниці, сукні та навіть верхній одяг. Горошок може бути дрібним чи великим, все залежить від ваших сподобань.
Антитрендові речі знову будуть у моді / Фото Pinterest
Взуття з відкритими пальцями
Таке взуття нагадує вінтаж, однак нас чекає повернення таких туфлів у моду вже зовсім скоро. Туфлі в стилі 70-х років додають образу жіночності й чудово поєднуються з будь-яким вбранням й стилем. Взуття з відкритими пальцями – це ідеальний варіант для весняних та літніх образів. Чудово такі туфлі виглядають з діловими чи повсякденними образами.
Антитрендові речі знову будуть у моді / Фото Pinterest
Нещодавно ми розповідали про джинси, які вже давно вийшли з моди, тому радимо побачити їх у нашому матеріалі, щоб не допуститися помилки й не отримати старомодний вигляд.