Як швидко позбавитись целюліту: результат цієї процедури вражає

Целюліт – невід'ємна частина жіночого тіла. У деяких він більш виражений, а щасливиці можуть не помічати його зовсім.

Позбутися целюліту повністю неможливо. Проте, візуально зменшити його кількість більш ніж реально, пише 24 Канал з посиланням на ELLE.

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Безумовно для зменшення кількості целюліту потрібно правильно харчуватися, пити достатньо води і займатися регулярно спортом. Також обов'язково додати спеціальні косметичні процедури. Зокрема, обгортування.

Які обгортування допоможуть прибрати целюліт

Необов'язково купувати дорогі косметичні засоби. Якісне обгортування можна зробити і в домашніх умовах.

Кавове

Щоб зробити таке обгортування, потрібно:

3 столові ложки меленої кави;

2 столові ложки оливкової чи кокосової олії;

1 чайна ложка кориці.

Змішайте усі інгредієнти. Має вийти однорідна маса.

Нанесіть отриману суміш на проблемні ділянки, оберніть тіло плівкою. Тримати таке обгортування потрібно 30 – 40 хвилин.



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Гірчично-медове

Інгредієнти, які потрібні:

2 столові ложки меду;

1 столова ложка сухої гірчиці;

1 чайна ложка води.

Усе перемішайте та нанесіть проблемні ділянки. Уникайте чутливих зон, адже від гірчиці може виникнути подразнення. Таке обгортування потрібно тримати приблизно 15 – 20 хвилин.

Зверніть увагу! Робити обгортування потрібно 2 – 3 рази на тиждень.