Зіркова дієтологиня Наталія Самойленко каже, що особливу увагу потрібно звертати саме на те, які продукти ви вживаєте ввечері. Адже правильно підібраний раціон допоможе швидко і легко схуднути, пише 24 Канал з посиланням на ELLE.
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Як радять худнути дієтологи
- Поміняйте місцями сніданок та вечерю
Перегляньте своє меню і зверніть увагу на те, наскільки білковими є традиційні сніданки. Зокрема, омлет.
Ваш ранковий омлет більше підійде для вечірнього прийому їжі як актуальне джерело амінокислот, а гречку з вінегретом краще з’їсти на сніданок як джерело вуглеводів. Як результат – зайва вага піде за тих же продуктів і порцій,
– каже Наталія.
- Мінімізуйте шкідливу їжу
З вечері варто виключити смажену та "важку" їжу. Як приклад можна навести:
- вареники;
- червоне м'ясо;
- млинці;
- квасолю;
- ковбасу (та загалом усі продукти, що були промислово перероблені).
Що не можна їсти на вечерю / Фото Pexels
- Контролюйте розмір порції
Не варто "забивати" шлунок, навіть, якщо ваша тарілка має нормальну калорійність. Вчиться їсти невеликими порціями.
- Їжте вчасно
Їсти потрібно приблизно за 3-4 години до сну. Таким чином, коли ви лягатимете спати, ваш шлунок не буде забитий, тобто, зникне відчуття важкості.
Як має виглядати правильна вечеря?
Правильна вечеря має переважно складатися з овочів (приблизно 2/3 тарілки), а також "легкого" білка (1/3 тарілки). Не забувайте і про корисні жири: декілька горішків чи авокадо не будуть зайвими.