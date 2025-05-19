Зіркова дієтологиня Наталія Самойленко каже, що особливу увагу потрібно звертати саме на те, які продукти ви вживаєте ввечері. Адже правильно підібраний раціон допоможе швидко і легко схуднути, пише 24 Канал з посиланням на ELLE.

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Як радять худнути дієтологи

  1. Поміняйте місцями сніданок та вечерю

Перегляньте своє меню і зверніть увагу на те, наскільки білковими є традиційні сніданки. Зокрема, омлет.

Ваш ранковий омлет більше підійде для вечірнього прийому їжі як актуальне джерело амінокислот, а гречку з вінегретом краще з’їсти на сніданок як джерело вуглеводів. Як результат – зайва вага піде за тих же продуктів і порцій,
– каже Наталія.

  1. Мінімізуйте шкідливу їжу

З вечері варто виключити смажену та "важку" їжу. Як приклад можна навести:

  • вареники;
  • червоне м'ясо;
  • млинці;
  • квасолю;
  • ковбасу (та загалом усі продукти, що були промислово перероблені).


Що не можна їсти на вечерю / Фото Pexels

  1. Контролюйте розмір порції

Не варто "забивати" шлунок, навіть, якщо ваша тарілка має нормальну калорійність. Вчиться їсти невеликими порціями.

  1. Їжте вчасно

Їсти потрібно приблизно за 3-4 години до сну. Таким чином, коли ви лягатимете спати, ваш шлунок не буде забитий, тобто, зникне відчуття важкості.

Як має виглядати правильна вечеря?


Правильна вечеря має переважно складатися з овочів (приблизно 2/3 тарілки), а також "легкого" білка (1/3 тарілки). Не забувайте і про корисні жири: декілька горішків чи авокадо не будуть зайвими.