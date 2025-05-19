Звездный диетолог Наталья Самойленко говорит, что особое внимание нужно обращать именно на то, какие продукты вы употребляете вечером. Ведь правильно подобранный рацион поможет быстро и легко похудеть, пишет 24 Канал со ссылкой на ELLE.

Читайте также Она будет тронута: как поздравить сестру с Днем рождения своими словами

Как советуют худеть диетологи

Поменяйте местами завтрак и ужин

Пересмотрите свое меню и обратите внимание на то, насколько белковыми являются традиционные завтраки. В частности, омлет.

Ваш утренний омлет больше подойдет для вечернего приема пищи как актуальный источник аминокислот, а гречку с винегретом лучше съесть на завтрак как источник углеводов. Как результат – лишний вес уйдет при тех же продуктах и порциях,

– говорит Наталья.

Минимизируйте вредную пищу

С ужина стоит исключить жареную и "тяжелую" пищу. В качестве примера можно привести:

вареники;

красное мясо;

блины;

фасоль;

колбасу (и вообще все продукты, что были промышленно переработаны).



Что нельзя есть на ужин / Фото Pexels

Контролируйте размер порции

Не стоит "забивать" желудок, даже если ваша тарелка имеет нормальную калорийность. Учитесь есть небольшими порциями.

Ешьте вовремя

Есть нужно примерно за 3-4 часа до сна. Таким образом, когда вы будете ложиться спать, ваш желудок не будет забит, то есть, исчезнет ощущение тяжести.