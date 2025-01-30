Здоровое питание – это в первую очередь о балансе. Не нужно демонизировать какие-то продукты, необходимо делать свой рацион вкусным и комфортным именно для Вас, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минздрав.
Правила здорового питания, которые улучшат ваше самочувствие
- Употребляйте адекватное количество калорий
Важно не переедать и не есть мало. Нужно употреблять вашу норму калорий ежедневно. Конечно, некоторые дни могут стать исключением из-за праздников, стресс или другие причины. Однако такие перепады калорийности отнюдь не должны быть тенденцией.
Как питаться правильно / Фото Pexels
Обратите внимание! Рассчитывая норму калорий, учтите ваш образ жизни, а также цель: поддержка веса – норма калорий, похудение – дефицит, набор массы – профицит.
- Выбирайте "простые продукты"
Необходимо ежедневно употреблять овощи, рыбу, мясо, фрукты, каши, бобовые. Старайтесь не подвергать эти продукты значительной термической обработке, а также не злоупотребляйте соусами.
Польза от потребления натуральных растительных и белковых продуктов доказана в многолетних исследованиях с привлечением миллионов людей в разных странах на всех континентах,
– отмечает Минздрав.
- Избегайте чрезмерного потребления сахара, соли и жиров
Безусловно, продукты, которые обогащены сахаром, солью и жирами – невероятно вкусные. В то же время такой рацион может спровоцировать много болезней. В частности от чрезмерного количества соленого и жирного страдает сердечно-сосудистая система.
Как съедать меньше / Фото Pexels
- Введите в свою жизнь полезные пищевые привычки
К таким можно отнести:
- регулярное потребление пищи;
- медленное жевание;
- сознательное потребление пищи без отвлекающих факторов (например, таких, как телевизор).
Еда должна стать для вас способом удовлетворения физической потребности и отнюдь не эмоциональной разрядкой.
- Пейте достаточно жидкости
Часто мы путаем жажду и голод, чтобы этого избежать, нужно научиться пить достаточно. Например, стоит выпивать стакан воды за 20 минут до начала приема пищи.
Заметьте! Пить нужно именно простую негазированную воду. Сладкие напитки, кофе с молоком и чай с сахаром – это жидкие калории.
- Соблюдайте пищевую безопасность
Не пренебрегайте своим здоровьем. Лучше не съесть потенциально испорченную пищу, чем потом иметь проблемы с пищеварением.
Чем опасен избыток соли в рационе / Фото Pexels
- Добавьте активности в вашу жизнь
Больше двигайтесь. Для этого вы можете начать заниматься, или же ввести в свою жизнь дополнительные активности. Например, замените скролл ленты в соцсетях на вечернюю прогулку.