З гарним ароматом на тілі жінка відчуває себе привабливішою, впевненішою й особливішою, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Pshyk Rozpyv.

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У відеоролику експертка розповіла про кілька парфумів, які будуть цього року одними з найпопулярніших.

До речі, нещодавно ми розповідали про парфуми, які є досить стійкими. Кожен флакон має унікальну композицію, яка підходить для весняного сезону, забезпечуючи свіжі й чуттєві аромати.

5 місце – Hysterica від Gritti

Цей аромат є дуже солодким. У композиції поєднані мед, квіти, сливовий конфітюр, тому не всім можуть зайти настільки солодкі та яскраві аромати.

4 місце – Flora Gorgeous Orchid від Gucci

Ці парфуми були дуже популярними минулого року. Вже цієї весни попит на цей аромат однозначно повернеться. Акцентними нотами є зелений банан з ваніллю.

3 місце – Psychedelic Love від Initio

Ці парфуми не є новинкою 2025 року, втім парфум доволі популярний. Аромат є шоколадним, сексуальним та звабливим, тому може сподобатися тим, хто любить пахнути солодощами.

2 місце – My Way Ylang від Armani

Цей парфум лише набирає обертів, оскільки його лише нещодавно завезли в парфумерні магазини. Аромат пахне м’яким манго, наче воно морозиво. Парфум досить вдалий та підійде багатьом жінкам.

1 місце – Goddess від Burberry

Однозначно ці парфуми очолюють перше місце, оскільки дуже багато жінок замовляють саме цей аромат. Основний акорд складає ваніль, лаванда та какао.

Найкращі парфуми 2025 року: дивіться відео

Вибір парфуми – це як мистецтво, яке точно подарує кожній жінці задоволення. Обирати й тестувати нові аромати є особливим моментом радості для багатьох жінок.