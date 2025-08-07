Парфумерія все частіше визнається чимось більшим, ніж просто мистецькою діяльністю. Вона слугує потужним інструментом у формуванні сприйняття світу та подій, що відбуваються в ньому. У різних культурах часто вважалося, що певні аромати притягують удачу, любов і навіть багатство.

Експерти з ароматерапії та психології запахів теж стверджують, що деякі нотки аромату можуть суттєво впливати на якості, пов'язані з досягненням успіху. Тож, які парфуми "пахнуть" грошима, розповідає 24 Канал з посиланням на EP.

Які парфуми приносять гроші?

Вплив аромату виходить за межі особистих уподобань, впливаючи як на самосприйняття, так і на світосприйняття.

Згідно з дослідженнями, певні аромати, такі як ваніль, сандал, цитрусові, східні спеції та жасмин, можуть підвищити почуття впевненості та привабливості. Такий ріст самооцінки має вплив і на професійний успіх та фінансове процвітання.

На які аромати багатства звернути увагу?

Ваніль

Ваніль здавна відома як аромат, що асоціюється з комфортом, процвітанням і добробутом. Її теплий, солодкий аромат відіграє значну роль у світі парфумерії, де її часто використовують як базову ноту, щоб додати глибини та стійкості парфумерним композиціям.

Яскравим прикладом для жінок є Shalimar Millésime Tonka Guerlain, й Tobacco Vanille від Tom Ford для чоловіків.



Tobacco Vanille від Tom Ford – парфум, який здатен принести успіх / Фото Candle Materials

Деревні ноти

У світі парфумерії деревні аромати завойовують визнання завдяки своїм асоціаціям із силою, стійкістю та процвітанням. Ці аромати викликають відчуття стабільності та впевненості в завтрашньому дні. Серед найвідоміших – сандал. Для жінок деревні акорди чудово втілені в ароматі Coco Mademoiselle Intense від Chanel, в той час, як чоловіки можуть знайти винятковий варіант – Grey Vetiver від Tom Ford.

Цитрусові акценти

Апельсин і бергамот здавна асоціюються з поняттями багатства та успіху, здебільшого через їхню асоціацію з яскравим золотистим відтінком. Зокрема, парфумована вода Chance Eau Tendre Chanel виділяється серед жіночих ароматів, тоді як Tiffany & Love For Him від Tiffany серед чоловічих.

Східні спеції

Протягом століть пряні східні аромати відігравали важливу роль у ритуалах, спрямованих на залучення удачі та процвітання, особливо кориця та мускус. У сучасній парфумерії ці традиційні аромати продовжують здобувати таку репутацію.

Зокрема, аромат Prada Paradoxe демонструє східні акорди для жінок, тоді як чоловіки можуть знайти переконливий варіант у Le Male Le Parfum від Jean Paul Gaultier.



Prada Paradoxe – ідеальний аромат для жінки, яка хоче успіху / Фото Scentira

Квіткові аромати

Квіткові аромати часто асоціюються з красою та достатком, а жасмин у різних культурах є визначним символом багатства та процвітання. Серед жіночих парфумів варто звернути увагу на Trussardi Delicate Rose та Sauvage Elixir від Dior для чоловіків.

Обирайте парфум, який викликає у вас відчуття комфорту та натхнення – саме такі запахи здатні привернути не лише увагу оточення, а й фінансовий успіх.