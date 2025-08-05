Парфумери люблять у композиції півонію, бо вона легко комбінується з іншими квітами – від конвалії до троянди, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Пропонуємо дізнатися про кілька ароматів, які вартують вашої уваги.

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Які парфуми пахнуть півонією?

Miss Dior Blooming Bouquet

Рожевий флакон з бантиком на горлечку вже приковує увагу багатьох дівчат. У цьому ароматі поєдналася півонія з дамаською трояндою, духмяним горошком та білим мускусом.



Парфуми із запахом півоній / Фото Pinterest

Good Girl Blush, Carolina Herrera

Аромат оповитий неймовірною конвалією в перемішку з півонієвими пелюстками, ваніллю та кумарином.



Парфуми із запахом півоній / Фото Pinterest

Rose de Chine Tom Ford

Китайська троянда доповнена у цьому парфумі міррою, ладаном та півонією. Запах сподобається всім, хто любить ефектні аромати з довгим шлейфом.



Парфуми із запахом півоній / Фото Pinterest

Nude Bouquet, Zara

Парфум є бюджетним, але дуже пахучим. У композиції поєднані три ноти – ваніль, черешня та півонія, які дуже по-літньому звучать.



Парфуми із запахом півоній / Фото Pinterest

Attrape-Rêves Louis Vuitton

Півонія в цьому ароматі переплетена з нотами какао та пачулі. До цієї квітки парфумер вирішив додати ще й запах королеви саду – троянди.



Парфуми із запахом півоній / Фото Pinterest

До слова, ми розповіли про 5 парфумів, які пахнуть літом. До кращих ароматів увійшли парфуми із запахом відпустки.