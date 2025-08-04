Без парфумів складно уявити повноцінне доповнення образу, пише 24 Канал. Деякими ароматами хочеться насолоджуватися постійно, бо вони надзвичайно вишукані. Серед всього різноманіття ароматів, є кілька запахів, які однаково привертають увагу жінок та чоловіків.

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Які жіночі парфуми подобаються чоловікам?

Dior, Miss Dior Blooming Bouquet

Цей свіжий квітково-фруктовий аромат люблять багато жінок вже багато років. У композиції присутні нотки півонії, рожевого перцю, білого мускусу, бергамоту та троянди. Парфум є доволі жіночним, легким та витонченим.



Вишукані парфуми для жінок / Фото Pinterest

Guerlain, Mon Guerlain

Східно-деревний аромат містить у складі нотки лаванди, жасмину самбака, сандалу, ванілі та кумарину. Парфум дуже добре пасує для осінньої пори року.



Вишукані парфуми для жінок / Фото Pinterest

Versace, Bright Crystal

Вже багато років жінок зачаровує фруктово-квітковий аромат, що складається із запаху юзу, гранату, півонії, лотосу, магнолії та мускусу. Парфум добре підійде для молодих дівчат, які люблять пахнути літньою свіжістю.



Вишукані парфуми для жінок / Фото Pinterest

Giorgio Armani, Si

Елегантний парфум оповитий запахом чорної смородини, фрезії, троянди, ваніллю, пачулями та деревними акордами.



Вишукані парфуми для жінок / Фото Pinterest

Gucci, Bloom

Аромат наповнений запахом жасмину, туберози та унікальною нотою – рангунським плющем. Парфум має дуже природний запах, тому закохує в себе з перших хвилин.



Вишукані парфуми для жінок / Фото Pinterest

До слова, ми розповіли про 5 парфумів, які пахнуть літом. До кращих ароматів увійшли парфуми із запахом відпустки.