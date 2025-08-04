Без парфумів складно уявити повноцінне доповнення образу, пише 24 Канал. Деякими ароматами хочеться насолоджуватися постійно, бо вони надзвичайно вишукані. Серед всього різноманіття ароматів, є кілька запахів, які однаково привертають увагу жінок та чоловіків.
Читайте також Ці парфуми люблять мільйони жінок: 5 ароматів з дорогим запахом
Які жіночі парфуми подобаються чоловікам?
Dior, Miss Dior Blooming Bouquet
Цей свіжий квітково-фруктовий аромат люблять багато жінок вже багато років. У композиції присутні нотки півонії, рожевого перцю, білого мускусу, бергамоту та троянди. Парфум є доволі жіночним, легким та витонченим.
Вишукані парфуми для жінок / Фото Pinterest
Guerlain, Mon Guerlain
Східно-деревний аромат містить у складі нотки лаванди, жасмину самбака, сандалу, ванілі та кумарину. Парфум дуже добре пасує для осінньої пори року.
Вишукані парфуми для жінок / Фото Pinterest
Versace, Bright Crystal
Вже багато років жінок зачаровує фруктово-квітковий аромат, що складається із запаху юзу, гранату, півонії, лотосу, магнолії та мускусу. Парфум добре підійде для молодих дівчат, які люблять пахнути літньою свіжістю.
Вишукані парфуми для жінок / Фото Pinterest
Giorgio Armani, Si
Елегантний парфум оповитий запахом чорної смородини, фрезії, троянди, ваніллю, пачулями та деревними акордами.
Вишукані парфуми для жінок / Фото Pinterest
Gucci, Bloom
Аромат наповнений запахом жасмину, туберози та унікальною нотою – рангунським плющем. Парфум має дуже природний запах, тому закохує в себе з перших хвилин.
Вишукані парфуми для жінок / Фото Pinterest
До слова, ми розповіли про 5 парфумів, які пахнуть літом. До кращих ароматів увійшли парфуми із запахом відпустки.