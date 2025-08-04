Без духов сложно представить полноценное дополнение образа, пишет 24 Канал. Некоторыми ароматами хочется наслаждаться постоянно, потому что они очень изысканные. Среди всего многообразия ароматов, есть несколько запахов, которые одинаково привлекают внимание женщин и мужчин.

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Какие женские духи нравятся мужчинам?

Dior, Miss Dior Blooming Bouquet

Этот свежий цветочно-фруктовый аромат любят многие женщины уже много лет. В композиции присутствуют нотки пиона, розового перца, белого мускуса, бергамота и розы. Парфюм довольно женственным, легким и утонченным.



Изысканные духи для женщин / Фото Pinterest

Guerlain, Mon Guerlain

Восточно-древесный аромат содержит в составе нотки лаванды, жасмина самбака, сандала, ванили и кумарина. Парфюм очень хорошо подходит для осеннего времени года.



Изысканные духи для женщин / Фото Pinterest

Versace, Bright Crystal

Уже много лет женщин очаровывает фруктово-цветочный аромат, состоящий из запаха юзу, граната, пиона, лотоса, магнолии и мускуса. Парфюм хорошо подойдет для молодых девушек, которые любят пахнуть летней свежестью.



Изысканные духи для женщин / Фото Pinterest

Giorgio Armani, Si

Элегантный парфюм окутан запахом черной смородины, фрезии, розы, ванилью, пачулями и древесными аккордами.



Изысканные духи для женщин / Фото Pinterest

Gucci, Bloom

Аромат наполнен запахом жасмина, туберозы и уникальной нотой – рангунским плющом. Парфюм имеет очень естественный запах, поэтому влюбляет в себя с первых минут.



Изысканные духи для женщин / Фото Pinterest

К слову, мы рассказали о 5 парфюмов, которые пахнут летом. В лучшие ароматы вошли духи с запахом отпуска.