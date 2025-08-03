Обрані парфуми мають неймовірний запах, тож не залишать байдужими жодну жінку, пише 24 Канал з посиланням на Ukr. Media. Такі аромати обирають для себе жінки, які хочуть справити гарне враження, тож пропонуємо ознайомитися зі списком найцікавіших ароматів.

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Zielinski & Rozen "Black Pepper & Amber, Neroli"

Аромат стартує з рожевого перцю, який поступається запаху неролі. Попри те, що парфум представлений як унісекс, жінці він пасує набагато більше, оскільки має дещо солодкуватий аромат.



Парфуми з дорогим запахом / Фото Pinterest

"Sicily" Mancera

Парфум складається із запаху цитрусових та білих квітів. Аромат доволі ніжний та делікатний, має довгий шлейф, який здатен перенести своїм запахом в Сицилію.



Парфуми з дорогим запахом / Фото Pinterest

Attar Collection "Hayati"

Для багатьох жінок парфуми цього бренду занадто насичені, але саме цей аромат – манкий, бо приваблює запахом малини та вершкового крему.



Парфуми з дорогим запахом / Фото Pinterest

Salvador Dali "Sea & Sun in Cadaques"

Парфум оповитий запахом абрикоса, чорної смородини, кумквату. Серед квітів присутня фрезія, водяна лілія та лотос, а базові ноти складає кедр, амбра та мускус.



Парфуми з дорогим запахом / Фото Pinterest

Memo "Sintra"

Аромат оповитий запахом зефіру та полуничного маршмелоу, з квітами апельсина, які довершує молочний десерт.



Парфуми з дорогим запахом / Фото Pinterest

До слова, парфумерний експерт Даниїл Прибильський рекомендує на літо свіжі та легкі аромати, які включають цитрусові, акватичні та квітково-фруктові ноти.