Парфумерний експерт Даниїл Прибильський розповів про те, як обрати аромат на літо, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Представлені парфуми – свіжі та легкі, тому сподобаються багатьом жінкам.

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Які парфуми обрати на літо?

У теплу пору року хочеться щось легке, цитрусове, акватичне чи квітково-фруктове. Експерт визначив аромати на будь-який смак – від фруктових та освіжаючих до пряно-димних, які підійдуть для літніх вечорів.

Penhaligon’s, Fortuitous Finley

Цього року фісташка підкорює тренди не лише в десертах, але й парфумерії. У парфумі поєднуються солоні підсмажені фісташки з крекерами, листям фіалки, свіжим чаєм матча та морською сіллю. Аромат має доволі благородний запах.



Літні парфуми для жінок / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent, LIBRE L’Eau Nue

Один з найвідоміших ароматів бренду Yves Saint Laurent насичений соковитими цитрусовими, які доповнюють квіти апельсина. Амбасадоркою цього парфуму є Дуа Ліпа, яка користується парфумами вже не один сезон.



Літні парфуми для жінок / Фото Pinterest

Maison Margiela, REPLICA Never-ending Summer

Цей парфум підійде всім, хто любить коктейль "Апероль Шпріц". Парфум наповнює запах гірких апельсинів настільки влучно, що аромат одразу викликає асоціацію з улюбленим цитрусовим напоєм літа.



Літні парфуми для жінок / Фото Pinterest

Amouage, Purpose 50

За словами парфумерного експерта, ладанний парфум здатен закохати в себе з першого подиху. Оманський ладан має зелені, хвойні та цитрусові відтінки, а композиція відкривається йогуртом, перцем чилі та димними травами. Аромат ідеально підходить для вечірніх побачень.



Літні парфуми для жінок / Фото Pinterest

До слова, ми розповіли, якими ароматами пахнуть багаті жінки. Ці парфуми відрізняються стійкістю і здатністю створювати вражаючу ольфакторну ауру.