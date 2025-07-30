Дівчата люблять їх наносити за будь-яких обставин – для прогулянок з подругами, на побачення чи в офіс, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Гедоністичні парфуми, які пахнуть морозивом, молочним коктейлем та цукровою ватою, подобаються жінкам та чоловікам однаково.

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Які парфуми придбати на літо?

У добірці представляємо найкращі гурманські парфуми на літо, які сподобаються багатьом.

Kayali – Yum Pistachio Gelato

Цей парфум є ідеальним вибором на літо. Аромат відкривається нотами фісташок, морозива, бергамоту, фундука, рому та кардамону, а в серці аромату – конвалія, груша, жасмин, півонія, герань, білий персик та малина. База складається зі збитих вершків, цукрової вати, сандалового дерева, какао та кедра.



Літні парфуми з солодким запахом / Фото In Journal

Juliette Has a Gun Miami Shake

Аромат є найновішим, його запустили в продаж перед початком літнього сезону. Вони пахнуть поєднанням молочного коктейлю з полуниці та ванілі. Парфум сподобається навіть тим, хто не любить гурманські аромати.



Літні парфуми з солодким запахом / Фото In Journal

Byredo – Sundazed

Парфум оповитий цитрусовим ароматом каліфорнійського лимона та мандарина. Далі аромат наповнюється білими квітами з солодко-мускусною базою.



Літні парфуми з солодким запахом / Фото In Journal

The 7 Virtues – Cherry Ambition

Солодкий парфум відкривається нотами ванілі, зацукрованою агавою та вишнею. У серці парфуму – квіткові ноти, а в базі присутня замша та мускус, які забезпечують аромат тривалою стійкістю.



Літні парфуми з солодким запахом / Фото In Journal

Phlur – Vanilla Skin

Парфум пахне так, що його хочеться з’їсти. Основними нотами є цукор, ваніль, рожевий перець та кашемірове дерево, які надають аромату багатошарового характеру.



Літні парфуми з солодким запахом / Фото In Journal

До слова, ми розповіли, якими ароматами пахнуть багаті жінки. Ці парфуми відрізняються стійкістю і здатністю створювати вражаючу ольфакторну ауру.