Девушки любят их наносить при любых обстоятельствах – для прогулок с подругами, на свидание или в офис, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Гедонистические духи, которые пахнут мороженым, молочным коктейлем и сахарной ватой, нравятся женщинам и мужчинам одинаково.

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Какие духи приобрести на лето?

В подборке представляем лучшие гурманские духи на лето, которые понравятся многим.

Kayali – Yum Yum Pistachio Gelato

Этот парфюм является идеальным выбором на лето. Аромат открывается нотами фисташек, мороженого, бергамота, фундука, рома и кардамона, а в сердце аромата – ландыш, груша, жасмин, пион, герань, белый персик и малина. База состоит из взбитых сливок, сахарной ваты, сандалового дерева, какао и кедра.



Летние духи со сладким запахом / Фото In Journal

Juliette Has a Gun Miami Shake

Аромат является самым новым, его запустили в продажу перед началом летнего сезона. Они пахнут сочетанием молочного коктейля из клубники и ванили. Парфюм понравится даже тем, кто не любит гурманские ароматы.



Летние духи со сладким запахом / Фото In Journal

Byredo – Sundazed

Парфюм окутан цитрусовым ароматом калифорнийского лимона и мандарина. Далее аромат наполняется белыми цветами со сладко-мускусной базой.



Летние духи со сладким запахом / Фото In Journal

The 7 Virtues – Cherry Ambition

Сладкий парфюм открывается нотами ванили, засахаренной агавы и вишни. В сердце парфюма – цветочные ноты, а в базе присутствует замша и мускус, которые обеспечивают аромат длительной стойкостью.



Летние духи со сладким запахом / Фото In Journal

Phlur – Vanilla Skin

Парфюм пахнет так, что его хочется съесть. Основными нотами являются сахар, ваниль, розовый перец и кашемировое дерево, которые придают аромату многослойный характер.



Летние духи со сладким запахом / Фото In Journal

К слову, мы рассказали, какими ароматами пахнут богатые женщины. Эти духи отличаются стойкостью и способностью создавать впечатляющую ольфакторную ауру.