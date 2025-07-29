Женщин часто привлекают арабские духи не только благодаря запахам, но и эстетикой флаконов, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Arabian Perfumes.

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Какие восточные ароматы можно выбрать?

Арабские духи визуально настолько красивы, что эти флаконы способны напоминать произведения искусства. Ароматы Востока привлекают тех, кто хочет пахнуть роскошью. В подборке расскажем о нескольких арабских парфюмах, которые способны поразить невероятным запахом.

Petra от Lattafa Perfumes

В этом аромате невероятно красивое сочетание нот. Запах наполнен ромом и сливой, туберозой, кокосом, ванилью, пралине и мускусом.

Azalea от Attar Collection

Верхние ноты аромата состоят из иланг-иланга, орхидеи и цедры лимона. Ноты сердца дополнены гелиотропом, марципаном, ванилью и розой, а вот базовые ноты состоят из белого мускуса и сандала.

Ebony Fume от Fragrance World

Парфюм подойдет тем, кто любит древесный амбровый аромат, переплетенный с ладаном, черным перцем, кожей и смолами. Аромат дополняет листья фиалки, можжевеловое масло и дерево гуаяк.

Raw Human от Lattafa Perfumes

Восточный парфюм наполнен фруктово-кожаным запахом. В аромате присутствует запах абрикоса, сливы, розового перца, османтуса, кожи и олибанума.

Opulent Dubai от Lattafa Perfumes

Аромат подойдет женщинам, которые любят фруктово-цветочные запахи. Парфюм окутан ароматом манго, лимона, грейпфрута, имбиря, жасмина, кедра и фиалки. Базовые ноты состоят из древесных нот и дубового мха.

К слову, мы рассказали, какими ароматами пахнут богатые женщины. Эти духи отличаются стойкостью и способностью создавать впечатляющую ольфакторную ауру.