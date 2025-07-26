Стойкость и шлейф имеют важное значение в выборе парфюма, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr. Media. Чем дольше держится аромат, тем лучше считаются духи.

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Кроме того, это дает прекрасную возможность пахнуть любимым запахом весь день. В подборке подобраны духи, которые имеют прекрасную стойкость и отличную диффузность.

Какие духи имеют длинный шлейф?

Porpora Tiziana Terenzi

Аромат имеет довольно сильный запах. Этот один из самых популярных парфюмов из восточной парфюмерии. Композиция состоит из нот томной розы, смолисто-дымного ладана и бальзамического пачули. Аромат является глубоким с цветочно-фруктовой сладостью.



Духи с невероятным ароматом / Фото Pinterest

Guidance Amouage

Парфюм является достаточно устойчивым, а шлейф тянется невероятно долго. Аромат является насыщенным, со сладко-пряным тоном, которую обрамляет фруктовая свежесть спелой груши. Нежность парфюму придает сливочно-ванильный, абрикосово-ликерный, цветочный запах с минерально-древесными оттенками.



Духи с невероятным ароматом / Фото Pinterest

Delina Exclusif Parfums de Marly

Восточный аромат имеет ванильно-фруктовый запах. Сладость медовой груши переплетается с кремово-пудровой розой, тропическим личи, амброй, ванилью и древесно-мускатными нотами.



Духи с невероятным ароматом / Фото Pinterest

К слову, есть несколько летних духов, которые имеют невероятный аромат, что влюбит в себя с первых минут. Какие духи на лето являются лучшими – читайте в нашем материале.