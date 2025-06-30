Летние духи состоят из нот цитрусовых, фруктов, ягод, а также чистых ароматов, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Для тех, кто ищет для себя классическую композицию для лета, советуем обратить внимание на культовые духи, которые имеют невероятный запах.

Читайте также Стойкие духи для женщин с невероятным шлейфом: их все обожают

Tom Ford – Soleil Brulant

В этом парфюме летние цитрусовые сочетаются с цветами апельсина и черного меда, а теплоты придает амбра и специи. Аромат подходит для утра и вечера.



Идеальные духи на лето / Фото In Journal

Jo Malone London – Lime Basil & Mandarin Cologne

Освежающий парфюм наполнен лаймом, мандарином и бергамотом. В сердце композиции присутствует базилик, тимьян, сирень, ирис, ветивер и пачули.



Идеальные духи на лето / Фото In Journal

Marc Jacobs – Daisy Eau So Fresh

Цветочно-фруктовая композиция окутана запахом грейпфрута и мускуса, поэтому идеально подойдет для тех женщин, которые любят эти ароматы.



Идеальные духи на лето / Фото In Journal

Estée Lauder – Bronze Goddess

Парфюм наполнен запахом соленой ванили, морем и пляжем. Верхние ноты состоят из бергамота, имбиря и мандарина, а сердце аромата образует индийский жасмин, самбак, сливочный кокос, амбра и мускус.



Идеальные духи на лето / Фото In Journal

Tom Ford – Lost Cherry

Аромат не является новинкой, поскольку выпущен еще в 2018 году, однако он покорил сердца многих женщин. Недавно парфюм снова завирусился в тиктоке. Он содержит нотки ванили, корицы и слив, а еще аромат вишни и миндаля.

Идеальные духи на лето / Фото In Journal

Кстати, недавно мы рассказывали о недавно мы рассказывали о духи, которые пахнут цитрусовыми, поэтому советуем обратить на них внимание.